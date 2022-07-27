Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты-медики ПсковГУ помогают пожилым горожанам восстанавливаться после COVID-19

Бойцы студенческого медицинского отряда ПсковГУ «Алоэ» и участники всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики Псковской области» стали участниками проекта «Восстановление после COVID-19», инициированного Псковским региональным отделением Российского Красного Креста в июне этого года. Цель проекта заключается в помощи пожилым людям-бывшим малолетним узникам и детям войны, перенёсшим опасное заболевание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Постковидная реабилитация включала в себя дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру с упражнениями на крупные группы мышц, основная задача которых улучшить кровоток и повысить выносливость к физическим нагрузкам. Средний срок проведения одного реабилитационного курса – две-три недели.

Под руководством декана медицинского факультета ПсковГУ, профессора Марины Галактионовой участники проекта наблюдали за динамикой показателей жизнедеятельности организма и антропометрических параметров пожилых граждан.

Каждый визит начинался с регистрации функциональных показателей. Были проведены пульсоксиметрия, подсчёт частоты дыхания и пульса, измерение показателей артериального давления, пиковой скорости выдоха при пикфлуометрии. В первый и последний день занятий измерялись масса и длина тела с расчётом индекса массы тела.

Основным направлением для реабилитации являлась дыхательная система. Дыхательная гимнастика включала в себя специальные упражнения на тренировку дыхательной мускулатуры. Большое место в восстановлении отводилось комплексу лечебно-физкультурных мероприятий, в том числе занятиям на стэп-платформе и скандинавской ходьбой. Два раза в неделю занятия проводились в региональном отделении РКК, участники получали домашнее задание на выполнение тех или иных упражнений в домашних условиях.

Улучшение психологического состояния участников проекта, позитивный настрой, жизнерадостность отметили 2/3 граждан после прохождения курса групповой реабилитации. Опрос показал, что более 90 % участников остались удовлетворены реабилитацией.

Чтобы стать участником проекта «Восстановление после COVID-19», необходимо записаться по телефону 72-09-11 или в сообщениях группы Псковского регионального отделения РКК в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

Минобрнауки России утвердило новый порядок проведения олимпиад школьников
27 июля 2022

ПсковГУ выступит организатором международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов
27 июля 2022

Участница «Евровидения-2021» едет в Псков
27 июля 2022

Студенты-медики ПсковГУ помогают пожилым горожанам восстанавливаться после COVID-19
27 июля 2022

Уборочная кампания началась в Псковском районе
27 июля 2022

Новые детские площадки появились в Псковском районе
27 июля 2022

Журналист BBC побывал на кладбище в Выбутах, где похоронены погибшие во время спецоперации псковские военнослужащие
27 июля 2022

«Единая Россия» поможет малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...