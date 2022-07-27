Студенты-медики ПсковГУ помогают пожилым горожанам восстанавливаться после COVID-19

17:55, 27 июля 2022, ПАИ

Бойцы студенческого медицинского отряда ПсковГУ «Алоэ» и участники всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики Псковской области» стали участниками проекта «Восстановление после COVID-19», инициированного Псковским региональным отделением Российского Красного Креста в июне этого года. Цель проекта заключается в помощи пожилым людям-бывшим малолетним узникам и детям войны, перенёсшим опасное заболевание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Постковидная реабилитация включала в себя дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру с упражнениями на крупные группы мышц, основная задача которых улучшить кровоток и повысить выносливость к физическим нагрузкам. Средний срок проведения одного реабилитационного курса – две-три недели.

Под руководством декана медицинского факультета ПсковГУ, профессора Марины Галактионовой участники проекта наблюдали за динамикой показателей жизнедеятельности организма и антропометрических параметров пожилых граждан.

Каждый визит начинался с регистрации функциональных показателей. Были проведены пульсоксиметрия, подсчёт частоты дыхания и пульса, измерение показателей артериального давления, пиковой скорости выдоха при пикфлуометрии. В первый и последний день занятий измерялись масса и длина тела с расчётом индекса массы тела.

Основным направлением для реабилитации являлась дыхательная система. Дыхательная гимнастика включала в себя специальные упражнения на тренировку дыхательной мускулатуры. Большое место в восстановлении отводилось комплексу лечебно-физкультурных мероприятий, в том числе занятиям на стэп-платформе и скандинавской ходьбой. Два раза в неделю занятия проводились в региональном отделении РКК, участники получали домашнее задание на выполнение тех или иных упражнений в домашних условиях.

Улучшение психологического состояния участников проекта, позитивный настрой, жизнерадостность отметили 2/3 граждан после прохождения курса групповой реабилитации. Опрос показал, что более 90 % участников остались удовлетворены реабилитацией.

Чтобы стать участником проекта «Восстановление после COVID-19», необходимо записаться по телефону 72-09-11 или в сообщениях группы Псковского регионального отделения РКК в соцсети «ВКонтакте».