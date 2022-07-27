В Великих Луках установлен карантин по бешенству на территории эпизоотического очага

18:34, 27 июля 2022, ПАИ

В Псковской области карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага в Великих Луках на ул. М.Горького, д.20. Соответствующий указ подписан губернатором, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

Псковское агентство инфрмации уже писало, что в сравнении с 2020 годом число заболеваний бешенством среди животных увеличилась в 2,6 раза.