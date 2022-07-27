В Великих Луках установлен карантин по бешенству на территории эпизоотического очага
В Псковской области карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага в Великих Луках на ул. М.Горького, д.20. Соответствующий указ подписан губернатором, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.
Псковское агентство инфрмации уже писало, что в сравнении с 2020 годом число заболеваний бешенством среди животных увеличилась в 2,6 раза.
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