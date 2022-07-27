Александр Робин: «Летняя сцена» ждёт всех одарённых

22:09, 27 июля 2022, ПАИ

В эфире радиостанции «Седьмое небо» руководитель спецпроектов театрально-концертной дирекции Александр Робин рассказал о сезонном проектк «Летняя сцена» в Пскове.

«Город придумал проект «Летняя сцена». Многие псковские музыканты, пытаясь донести своё творчество в массы, ютятся где угодно. Поэтому мы для них подобрали локацию в парке Строителей. Там установили сцену, и с 19:00 мы решили устраивать бесплатные концерты по субботам и воскресеньям.

На концертах выступают как молодые исполнители, так и музыканты со стажем. Продолжительность концертов – час-полтора. И мы стараемся не приглашать исполнителей, которые поют под минусовку. Должно быть живое выступление.

Любая форма сценического действия приветствуется. К примеру, если вы прекрасный цирковой артист, то почему бы и нет?

Другими словами, если вы на кухне для друзей играете на гитаре, а друзья говорят: «Тебе пора на большую сцену», вам точно нужно попробовать себя на «Летней сцене» Пскова. Найдите театрально-концертную дирекцию в Вконтакте и свяжитесь с нами!», - призвал Александр Робин.

Напомним, что в предстоящие выходные псковичей ждут рок-концерты.