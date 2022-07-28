Решить проблему проезда инвалидов с животными в «Ласточках» пообещали в РЖД

23:08, 27 июля 2022, ПАИ

В РЖД пообещали решить проблему проезда инвалидов с животными в «Ласточках». Об этом сегодня пишет издание «Подъём».

Ранее петербургский омбудсмен Светлана Агапитова рассказала о жалобе мужчины, который регулярно ездит на этом поезде в Псков. Он передвигается на коляске, но из-за регламента РЖД не может ездить вместе со своей собачкой.



«Его, в частности, беспокоит отсутствие возможности ездить со своей маленькой собачкой, потому что имеющиеся в вагоне № 5 места для пассажиров с мелкими домашними животными – одни, а для инвалидов там же – другие. Вариантов перевозки маломобильных пассажиров вместе с их питомцами, к сожалению, не предусмотрено».

В пресс-службе РЖД «Подъёму» сообщили, что сейчас маломобильные пассажиры действительно не могут проехать на «Ласточке» с животными, но ситуация изменится.



«Этот вопрос прорабатывается. Так, недавно уже были внесены соответствующие изменения для пассажиров поездов «Сапсан». Изменения для пассажиров поездов «Ласточка» будут приняты в ближайшее время».

Ранее ПАИ писало, что в Псковской области для маломобильних граждан организуют места для голосования в каждом районе.