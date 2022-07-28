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Общество

Какие специалисты сегодня чаще всего нужны псковским компаниям

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие специалисты сегодня наиболее востребованы у псковских работодателей.

Первое место заняли врачи, для которых в Псковской области открыты 13% вакансий. Второе место занимают продавцы и кассиры (9%), третье – операторы call-центра (7%). В лидерах также менеджеры по продажам, водители, повара и пекари, упаковщики.

Также верхние строчки рейтинга массовых вакансий в Псковской области занимают предложения работы для машинистов, слесарей, инженеров, механиков.

При этом продавцам в Псковской области в среднем предлагают 26 тысяч рублей, тогда как по России в среднем продавцам предлагают порядка 35 тысяч рублей. Средняя зарплата в псковских вакансиях менеджеров по продажам – 37 500 рублей, по России - 65 000 рублей.

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