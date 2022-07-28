Посвящённая Михаилу Минину выставка откроется в Псковском музее 29 июля

11:49, 28 июля 2022, ПАИ

В честь 100-летия со дня рождения Михаила Минина в Псковском музее-заповеднике 29 июля откроется выставка «Первый знаменосец Победы», сообщается в Telegram-канале музее.

Уроженец Палкинского района Михаил Минин является первым советским солдатом, который вошел в здание Рейхстага 30 апреля 1945 года и водрузил над ним Знамя Победы. За водружение Красного знамени над поверженным Рейхстагом и ряд других военных заслуг Михаил Минин был представлен к званию Героя Советского Союза, при этом наградной лист был датирован 1 мая 1945 года. Однако командование ограничилось орденом Красного Знамени.

Среди экспонатов на выставке будут представлены личные вещи Михаила Минина, его награды, книга воспоминаний, документы и фотографии героя.