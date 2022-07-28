Борис Елкин оценил мероприятия, которые прошли в Пскове в День города

14:20, 28 июля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля оценил мероприятия, которые прошли в Пскове в День города.

«Во многих мероприятиях я поучаствовал лично, где-то неофициально, скажем так, просто приходил, смотрел. В целом мероприятия прошли хорошо, достаточно позитивно с точки зрения эмоций. Но есть над чем поработать в следующем году», – отметил Борис Елкин.

Спикер добавил, что все мероприятия были достаточно интересные и нашли своего зрителя. «Я считаю, что неплохой получился праздничный фейерверк», – отметил он, добавив, что с этой организацией нужно продолжать сотрудничество.