Половину праздничного концерта Борис Елкин смотрел на сайте ПАИ

14:24, 28 июля 2022, ПАИ

​

Половину праздничного концерта, который прошёл в Пскове в День города, глава администрации города Борис Елкин смотрел в трансляции на сайте Псковского агентства информации.

Как рассказал сити-менеджер на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, вторую половину концерта он смотрел непосредственно на Октябрьской площади.

Напомним, большой праздничный концерт на Октябрьской площади прошёл 23 июля. Открыла концерт псковская кавер-группа «Красивая». Далее в программе было выступление арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz.