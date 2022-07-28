Половину праздничного концерта Борис Елкин смотрел на сайте ПАИ
Половину праздничного концерта, который прошёл в Пскове в День города, глава администрации города Борис Елкин смотрел в трансляции на сайте Псковского агентства информации.
Как рассказал сити-менеджер на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, вторую половину концерта он смотрел непосредственно на Октябрьской площади.
Напомним, большой праздничный концерт на Октябрьской площади прошёл 23 июля. Открыла концерт псковская кавер-группа «Красивая». Далее в программе было выступление арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz.
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