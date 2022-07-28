Борис Елкин назвал болевую точку на улице Леона Поземского

14:33, 28 июля 2022, ПАИ

«Самая болевая точка, которой мы сейчас занимаемся на улице Поземского, – это обустройство тротуаров», – заявил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

По словам Бориса Елкина, необходимо доделать тротуары от улицы Набат до стены. Также основные дорожные работы ведутся на улице Яна Фабрициуса.

«Подрядчик пообещал, что до конца года будут тротуары, а может быть, сделаем асфальт и откроем движение», – отметил Борис Елкин.