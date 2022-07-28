Реставрацию здания технического лицея в Пскове планируют завершить осенью

14:52, 28 июля 2022, ПАИ

В Пскове в сентябре-октябре планируют завершить реставрацию здания технического лицея. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

По словам Бориса Елкина, на объекте были выявлены дополнительные работы, потому что он старый, но это не повлияет на работы.

Полноценный запуск лицея запланирован на конец года. Как ремонтируют технический лицей, смотрите в фоторепортаже.