Борис Елкин рассказал о строительстве международного речного порта в Пскове

15:14, 28 июля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля рассказал о строительстве международного речного порта в городе.

«Вопрос развития речной инфраструктуры, устройства речного порта стоит в повестке. Планировалось создать его на Степановском лужке, но программа приграничного сотрудничества закрылась. Мы бы его очень хотели сделать, но проект не приоритетный», – рассказал Борис Елкин, добавив, что есть более дешёвые варианты, например обустройство причалов, причальных стенок.

Также Борис Елкин отметил, что область закупает судно для туристических прогулок по реке, для которого нужна инфраструктура.