Минобороны РФ: Жителям ДНР и Юга Украины передано более 364 тонн гуманитарной помощи
«Известия» пишут, что в Минобороны РФ сделали ряд заявлений:
— националисты планируют взорвать дамбу в ДНР, обвинив в этом российские войска;
— ВСУ размещают РСЗО на предприятиях в ДНР, чтобы вызвать ответный огонь войск РФ;
— почти 26,7 тысяч человек эвакуировано в РФ из опасных районов Донбасса и Украины;
— жителям ДНР и Юга Украины передано более 364 тонн гуманитарной помощи.
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