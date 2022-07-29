Минобороны РФ: Жителям ДНР и Юга Украины передано более 364 тонн гуманитарной помощи

23:58, 28 июля 2022, ПАИ

«Известия» пишут, что в Минобороны РФ сделали ряд заявлений:

— националисты планируют взорвать дамбу в ДНР, обвинив в этом российские войска;

— ВСУ размещают РСЗО на предприятиях в ДНР, чтобы вызвать ответный огонь войск РФ;

— почти 26,7 тысяч человек эвакуировано в РФ из опасных районов Донбасса и Украины;

— жителям ДНР и Юга Украины передано более 364 тонн гуманитарной помощи.