Финогеев день: приметы и поверья

07:00, 29 июля 2022, ПАИ

29 июля православные христиане чтут память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии, сообщает calend.ru

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.

Кроме того, на ниве оставляли несколько колосьев на корню. Этот несжатый участок называли «финогенова волотка» (волотка — это верх снопа). Из оставленных на поле колосьев старухи завивали так называемую бороду Волоса; впоследствии этих колосьев никто не должен был касаться, так как они предназначались в жертву древнему славянскому богу.

В Афиногенов день обращали внимание на приметы.

Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь.

Когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда.

Хорошей приметой было найти раздвоенный колос. Считается, что такая находка сулит богатство и большие успехи.

Хорошее время, чтобы вечером накрыть стол, собраться всей семьёй или пригласить гостей — к благополучию в социальной жизни, семье и отношениях.

Также считалось, что сны в ночь на 29 июля могут быть крайне полезным и ценным.