Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финогеев день: приметы и поверья

29 июля православные христиане чтут память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии, сообщает calend.ru

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.

Кроме того, на ниве оставляли несколько колосьев на корню. Этот несжатый участок называли «финогенова волотка» (волотка — это верх снопа). Из оставленных на поле колосьев старухи завивали так называемую бороду Волоса; впоследствии этих колосьев никто не должен был касаться, так как они предназначались в жертву древнему славянскому богу.

В Афиногенов день обращали внимание на приметы.

  • Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь.
  • Когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда.
  • Хорошей приметой было найти раздвоенный колос. Считается, что такая находка сулит богатство и большие успехи.
  • Хорошее время, чтобы вечером накрыть стол, собраться всей семьёй или пригласить гостей — к благополучию в социальной жизни, семье и отношениях.

Также считалось, что сны в ночь на 29 июля могут быть крайне полезным и ценным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 июля 2022

Финогеев день: приметы и поверья
29 июля 2022

О пиарщиках, моряках и молодых художниках – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
28 июля 2022

С Днём крещения Руси поздравил псковичей губернатор Псковской области
28 июля 2022

Финляндия планирует ограничить въезд российским туристам
28 июля 2022

Роспотребнадзор опроверг слухи о необходимости введения новых антиковидных ограничений в России
28 июля 2022

Стали известны адреса установок детских площадок в Пскове
28 июля 2022

Автобусы Псков – Витебск и Витебск – Псков начнут ходить с 1 августа
28 июля 2022

На улице Свердлова появится памятный знак, посвященный Псковской судной грамоте

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...