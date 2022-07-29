В Ленинградской области нашли пропавшего три дня назад 65-летнего мужчину из Псковской области
Пропавший три дня назад 65-летний житель Плюсского района провёл всё это время в лесу. 29 июля мужчина вышел из леса самостоятельно в деревне Горнешно Ленинградской области, передаёт корреспондент газеты «Плюсский край».
Напомним, 26 июля мужчина ушёл в лес в деревне Пелешок Плюсского района и не вернулся. До сегодняшнего дня поиски мужчины вели спасатели областной службы спасения и волонтёры.
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В Ленинградской области нашли пропавшего три дня назад 65-летнего мужчину из Псковской области
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