В Ленинградской области нашли пропавшего три дня назад 65-летнего мужчину из Псковской области

08:43, 29 июля 2022, ПАИ

Пропавший три дня назад 65-летний житель Плюсского района провёл всё это время в лесу. 29 июля мужчина вышел из леса самостоятельно в деревне Горнешно Ленинградской области, передаёт корреспондент газеты «Плюсский край».

Напомним, 26 июля мужчина ушёл в лес в деревне Пелешок Плюсского района и не вернулся. До сегодняшнего дня поиски мужчины вели спасатели областной службы спасения и волонтёры.