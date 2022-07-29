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Общество

Один билет приобрели на первый рейс по маршруту Псков – Витебск на 1 августа

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На 1 августа на первый автобус по маршруту Псков – Витебск приобрели один билет. На 5 августа желающих посетить Белоруссию оказалось немного больше: на этот день продано уже 8 билетов из 19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

По словам представителей предприятия, пока на этот маршрут не наблюдается покупательского ажиотажа, но при этом псковичи активно интересуются этим рейсом.

Ранее сообщалось, что автобус Псков – Витебск – Псков будет ходить ежедневно. Из Пскова от автовокзала он будет отправляться в 13:20 и прибывать в Витебск в 20:10. В обратном направлении автобус будет отправляться в 13:20 и прибывать в Псков в 20:10. Остановки запланированы в Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Езерище, Гурки и Городке. Стоимость проезда составит 1157 рублей.

Под постом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова мнения псковичей разделились. Одни крайне обрадовались новому транспортному сообщению до Белоруссии, другие — раскритиковали расписание, аргументировав свое мнение тем, что в Витебск автобус прибывает поздно вечером.

«Спасибо, что вернули этот рейс. Давно ждали».

«Классно, спасибо большое!», «Здорово! Можно будет съездить на экскурсию».

«Благодарим! И для поездок в санатории Беларуси очень хорошо!».

«Отлично. Только время не очень подобрано. Приедешь на ночь глядя. Ночью гулять? Либо в гостиницу селиться...На следующий день в час уезжать? Как-то не очень».

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