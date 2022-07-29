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Общество

Александр Котов рассказал о самых распространённых проблемах псковичей

Спикер областного Собрания Александр Котов в эфире программы ПАИ-live рассказал о самых распространённых проблемах и вопросах избирателей.

Он отметил, что есть системные проблемы, которые характерны для всего региона. В качестве примера он привёл централизованное водоснабжение на селе. «У нас старые водопроводные сети, которые долгое время не обслуживались. Понятно, что требуются большие затраты на их приведение в порядок. И эти вопросы звучат практически в каждом населённом пункте», — сообщил депутат.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, планируется начать формировать региональную программу ремонта водопроводных сетей. Александр Котов не исключает, что получится вписать эту программу в уже существующую федеральную.

«В каждом округе есть свои особенности. Где-то остро стоят проблемы с дорогами, где-то со связью, в том числе и с мобильной, где-то с автобусным сообщением. Все они известны, но быстрого решения нет», — отметил спикер и подчеркнул, что ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

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