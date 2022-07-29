Выставка «Марина Андреева. Волшебных снов очарованье» откроется в Пскове 5 августа

10:44, 29 июля 2022, ПАИ

С 5 августа во Дворе Постникова (улица О. Кошевого, 2) начнет работу выставка «Марина Андреева. Волшебных снов очарованье», пишет Псковский музей-заповедник в своём Telegram.

На выставке будет представлено более 50 предметов художественного фарфора из фондов Новгородского музея-заповедника и ряд графических работ, созданных Мариной Андреевой.

Главными темами искусства являются поэзия, театр, сказка. Выставка будет работать со среды по понедельник с 11:00 до 18:00.

Билеты можно будет приобрести в кассе и на сайте Псковского музея-заповедника.