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Выкинутый из окна щенок находится в псковском приюте «Лесопилка»

Фото: «Зоозащита»

Выкинутый из окна щенок немецкой овчарки находится в псковском приюте «Лесопилка». Волонтёры провели все необходимые медицинские анализы и сообщили, что щенок чувствует себя отлично и не теряет оптимизма. Об этом волонтёры сообщили в своей группе в социальных сетях.

«Молодой организм решил сопротивляться беде. Перелом лапы при первом осмотре. Уже в приюте стало понятно, что надо бы ещё раз сделать снимки, показать щенка Сан Санычу и получить окончательный диагноз. Пока ничего не понятно. Щенок очень весёлый, довольный, больным не выглядит. И это просто замечательно, удачливая девчонка! Должна быть счастливой и нести это счастье своим новым хозяевам», – поделились зоозащитники.

Напомним, что 27 июля в Пскове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкинул надоевшего ему щенка из окна многоэтажки. Выкинувший в окно щенка мужчина сделал это из-за того, что щенок лаял и скулил, чем ему надоел. В результате падения щенок получил двойной перелом лапы.

Если вы хотите помочь приюту или взять пострадавшего щенка к себе домой и обеспечить его любовью и заботой, то обращайтесь в группу «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Г. Псков» во «ВКонтакте», а также по телефону 8-911-362-31-25 (Вера Короткова).

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