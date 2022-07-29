На борту подававшего сигнал тревоги самолёта сработали датчики разгерметизации

16:11, 29 июля 2022, ПАИ

На борту пассажирского Boeing, который подавал сигналы тревоги, сработал датчик разгерметизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиакомпании «Ютейр».

«На рейсе Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне. В блокпосте безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке», — сообщили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что лайнер, летевший по рейсу Грозный - Москва, подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров. После того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, после чего снова появился.