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Происшествия

На борту подававшего сигнал тревоги самолёта сработали датчики разгерметизации

На борту пассажирского Boeing, который подавал сигналы тревоги, сработал датчик разгерметизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиакомпании «Ютейр».

«На рейсе Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне. В блокпосте безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке», — сообщили в авиакомпании.

 

Ранее сообщалось, что лайнер, летевший по рейсу Грозный - Москва, подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров. После того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, после чего снова появился. 

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