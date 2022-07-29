Бывшие солистки группы «Тату» выступят в Минске

16:37, 29 июля 2022, ПАИ

3 сентября в Минске выступят солистки российской группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина. При этом они не объявляют о воссоединении коллектива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на концертного директора Волковой Катерину Дорого.

«Мы сейчас говорим о концерте в Минске 3 сентября. У нас пока информация только о предстоящем концерте, пока мы больше ни о чем не говорим», - сказала она, отвечая на вопрос о возможном воссоединении коллектива.

Группу «Тату» создали в 1999 году, в нее вошли две участницы — Елена Катина и Юлия Волкова. Дуэт выступал на международном конкурсе «Евровидение» в 2003 году, тогда они заняли третье место. Группа распалась в 2011 году. Волкова и Катина открыли сольные карьеры.

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