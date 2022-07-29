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Билет на автобус Псков – Витебск можно купить онлайн

На автобусный маршрут Псков – Витебск стала доступна электронная покупка билетов. Бронирование можно оформить также по телефону, на кассе билеты берутся без очереди за 30 минут до отправления. Доплата составляет 25 рублей. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил и. о. генерального директора Псковавтотранса Алексей Семенов.

Автобус вмещает 70 человек. «Автобусы будут международные, комфортабельные», - отметил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Янович. Он также подчеркнул, что если рейс будет пользоваться спросом, то не исключены дополнительные маршруты.

Напомним, что с 1 августа автобус Псков – Витебск будет ходить ежедневно. Из Пскова от автовокзала он будет отправляться в 13:20 и прибывать в Витебск в 20:10. В обратном направлении автобус будет отправляться в 13:20 и прибывать в Псков в 20:10. Стоимость проезда составит 1 157 рублей.

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