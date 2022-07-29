Преподаватели и магистранты ПсковГУ приняли участие в научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое»

20:42, 29 июля 2022, ПАИ

Преподаватели и магистранты Псковского государственного университета стали участниками IV Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое», которая прошла 28 – 29 июля в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом сообщили в пресс-центре университета.

В числе докладчиков выступили заведующая кафедрой отечественной истории Наталья Никитина, доцент кафедры отечественной истории Екатерина Гончарова, заведующая кафедрой философии и теологии Марина Манойлова.

Магистранты программы «Социально-историческое образование» исторического факультета ПсковГУ Виктория Левченко и Александра Тулимонас также представили свои исследования на конференции. Доклады студенток были посвящены истории сельских храмов и роли церкви в жизни сельского населения оккупированной территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в этом году встреча была посвящена 1160-летию со дня первого упоминания Изборска в летописи. Организаторы конференции: Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».