Губернатор Псковской области проинспектировал строительство жилого дома в Борисовичах

21:09, 29 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ход строительства жилого дома на ул. Завеличенской, 28 в Борисовичах, о чём сообщил у себя в Telegram-канале.

Из-за проблем с финансированием застройщик несколько раз переносил сдачу объекта, что вызывало у жильцов справедливое возмущение и беспокойство.

«В этом году взял стройку на личный контроль. Сделали всё необходимое, чтобы работы шли максимальными темпами. Степень готовности уже высокая. Внутри здания закончена установка лестничных маршей, идёт прокладка слаботочных систем, монтаж противопожарных счетчиков, продолжается отделка квартир, которые сдаются «под ключ». Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, идёт монтаж детских площадок и малых архитектурных форм. С обратной стороны жилого дома обратил внимание на необустроенную территорию. Дорога муниципальная и не входит в границы благоустройства, поэтому поручил Администрации района привести её в порядок», – написал в микроблоге глава региона.

Подрядчик будет работать с максимальной скоростью, чтобы в конце сентября жильцы получили ключи от своих новых квартир, пообещал Михаил Ведерников.