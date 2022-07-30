Дорога «Солонова – Хотицы» временно перекрыта 30 июля

10:45, 30 июля 2022, ПАИ

УГИБДД сообщает о введении временного прекращения движения транспортных средств по участку автомобильной дороги.

Госавтоинспекция информирует о введении временного прекращения движения транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения 58ОПРЗ 58К-455 «Солоново – Хотицы» 30 июля 2022 года на период времени с 16:00 до 22:00 часов.

Напомним, что 30 июля с 13:00 до 14:00 перекрыто движение на участке дороги «Изборск – Палкино - Остров» по улице Островской от здания Администрации Палкинского района до братских захоронений.