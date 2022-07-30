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Общество

В пяти дворах Пскова завершены работы по благоустройству

Фото: Борис Елкин

В пяти дворах Пскова завершены работы по благоустройству. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приведены в порядок территории у домов №32 и №48 по улице Новоселов, у домов №6 и №22 по улице Стахановской, у дома №4 по улице А.Алехина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Подрядчики отремонтировали асфальтное покрытие проездов, заменили бортовой камень, плиты, люки колодцев, организовали парковочные места, пешеходные дорожки.

Борис Елкин напомнил, что всего было заключено 4 контракта на благоустройство 9 дворовых территорий. По четырем адресам – переулок О. Зобова, 15, улица Печорская, 1, улица Юбилейная, 83 и 93 – еще ведутся работы и будут устраняться недочеты. За задержку к подрядным организациям будут применены штрафные санкции.

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