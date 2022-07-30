Фестиваль «Знак русского» станет постоянным в Псковской области

15:09, 30 июля 2022, ПАИ

Фестиваль «Знак русского» будет постоянным на территории Псковской области и продолжится в сентябре. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал глава Усвятского района Дмитрий Петров.

«За период ковида жители устали от нехватки массовых мероприятий, поэтому они положительно реагируют на то, что могут прийти отдохнуть и повеселиться. Этот фестиваль будет также продолжен в сентябре», – рассказал Дмитрий Петров.

Напомним, что областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», посвященный 100-летию псковской певицы Ольги Сергеевой, проходит сегодня в Усвятском районе. Праздничные мероприятия проходят на двух площадках: на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище и на сцене в поселке Усвяты.