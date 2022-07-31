День Военно-Морского Флота отмечают в России

09:01, 31 июля 2022, ПАИ

День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента, сообщает calend.ru.

В советской России этот профессиональный праздник установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента страны также на последнее воскресенье июля.

День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

В Пскове сегодня в 11:00 на набережной Флотской Славы реки Великой в честь праздника пройдут торжественные мероприятия.