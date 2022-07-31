Борис Елкин поздравил военно-морской флот с профессиональным праздником

09:52, 31 июля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём Военно-Морского Флота России. Поздравление он опубликовал в своих соцсетях.

Сити-менеджер отметил, что военный флот️ более трех веков стоит на страже суверенитета России.

«Благодаря мужеству, стойкости и отваге военных моряков наша страна навсегда завоевала славу великой морской державы», – написал он.

Борис Елкин выразил благодарность всем, кто выбрал своим призванием обеспечение безопасности морских границ России и пожелал им доброго здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и спокойного моря.

31 июля, в последнее воскресенье июля, в России отмечается День Военно-Морского флота. Как памятный день в Вооруженных силах он установлен Указом президента России.

В Пскове сегодня в 11:00 на набережной Флотской Славы реки Великой в честь праздника пройдут торжественные мероприятия.