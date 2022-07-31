До +25 градусов ожидается в Псковской области 31 июля

11:21, 31 июля 2022, ПАИ

31 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогноз погоды опубликовали на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

Температура по области ночью от +5 до +10 градусов, днём +20…+25 градусов. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью до 5 метров в секунду.

В августе погодные условия будут определяться чередующимися воздействиями юго-восточных и южных периферий циклонов и северных периферий полей высокого давления. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы.