Ещё 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом

15:38, 31 июля 2022, ПАИ

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37 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 112 029 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровело за минувшие сутки 43 человека, всего – 109 782.

С начала пандемии, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в Псковской области скончались 1 882 человека.

Больше всего заболевших за сутки в Пскове: 22 человека. На втором месте по количеству заражённых – Псковский район (5 человек). Еще по три случая выявлено в Гдовском и Невельском районах, два – в Великих Луках и по одному в Островском и Плюсском районах.

В России за сутки от коронавируса выздоровели 6 056 человек. Выявлено 12 498 новых случаев заражения. Госпитализировано 982 человека, зафиксировано 38 летальных исходов.



