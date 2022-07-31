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Происшествия

В Севастополе введен «желтый» уровень террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», — написал губернатор региона.

Он отметил, что мера исключительно профилактическая, власти и правоохранительные органы контролируют обстановку.

«Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — пояснил Михаил Развожаев.

Напомним, утром 31 июля штаб Черноморского флота атаковал самодельный дрон со взрывным устройством. Пострадали шесть человек. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что атака на штаб, совершенная в День ВМФ, является терактом, при этом пока нельзя однозначно утверждать, откуда именно была совершена атака.

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