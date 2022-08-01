Вакцинироваться от COVID-19 в Псковской области можно без предварительной записи
Вакцинироваться от коронавируса в Псковской области можно без предварительной записи. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.
«Можно записаться на прививку, а можно прийти сразу в порядке живой очереди», – сказала спикер.
Она также уточнила, что количество пунктов вакцинации в Псковской области пока расширять не планируется. Однако если такая необходимость будет, их число будет оперативно увеличено, подчеркнула Марина Гаращенко.
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