Вакцинироваться от COVID-19 в Псковской области можно без предварительной записи

09:28, 01 августа 2022, ПАИ

Вакцинироваться от коронавируса в Псковской области можно без предварительной записи. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.

«Можно записаться на прививку, а можно прийти сразу в порядке живой очереди», – сказала спикер.

Она также уточнила, что количество пунктов вакцинации в Псковской области пока расширять не планируется. Однако если такая необходимость будет, их число будет оперативно увеличено, подчеркнула Марина Гаращенко.