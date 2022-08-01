За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области вырос в три раза

09:29, 01 августа 2022, ПАИ

По статистике, за прошлую неделю в Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в три раза. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она отметила, что в сентябре дети пойдут в школу, многие псковичи вернутся из отпусков, что увеличит рост заболеваемости из-за смешения вирусных инфекций. По словам Марины Гаращенко, комитет по здравоохранению уже предпринимает меры.

«Будем думать, какие ограничительные меры можно предпринять, будет рекомендация соблюдать масочный режим внутри медицинских организаций, это обязательно», - добавила председатель.

Также она отметила, что будут увеличено количество точек вакцинации, на данный момент в Пскове работает только пункт вакцинации в ТЦ «Империал» и в медицинских организациях. Она рекомендовала псковичам привиться уже сейчас. Гаращенко подчеркнула, что в Псковской области снизился иммунитет, сейчас показатель популяционного иммунитета чуть более 10%. «Если пойдет рост, то увеличится и массовый охват заболевших, скорее всего мы будем фиксировать тяжелые формы заболевания, которые очень опасны», - заключила Марина Гаращенко.