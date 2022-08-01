Марина Гаращенко: Сейчас самое время для вакцинации и ревакцинации от COVID-19
Сейчас самое время для вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.
По её словам, вакцинироваться можно «Спутником V»: тем, кто ещё ни разу не вакцинировался, необходимо сделать две прививки, тем, кто вакцинировался, достаточно сделать одну прививку «Спутника V».
При этом Марина Гаращенко подчеркнула, что сейчас коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе снизился до 10 %, и если сейчас не проводить вакцинацию и ревакцинацию, то осенью возможен всплеск заболеваемостью COVID-19.
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