Марина Гаращенко: Сейчас самое время для вакцинации и ревакцинации от COVID-19

09:37, 01 августа 2022, ПАИ

Сейчас самое время для вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.

По её словам, вакцинироваться можно «Спутником V»: тем, кто ещё ни разу не вакцинировался, необходимо сделать две прививки, тем, кто вакцинировался, достаточно сделать одну прививку «Спутника V».

При этом Марина Гаращенко подчеркнула, что сейчас коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе снизился до 10 %, и если сейчас не проводить вакцинацию и ревакцинацию, то осенью возможен всплеск заболеваемостью COVID-19.