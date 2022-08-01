Псковская область находится в стадии закупки устройств для введения назальной вакцины от COVID-19

09:44, 01 августа 2022, ПАИ

Псковская область находится в стадии закупки устройств для введения назальной вакцины для COVID-19. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Мы уже получили инструкции, в ближайшее время будем закупать назальную вакцину. В области также будет и обычная вакцина», - рассказала Гаращенко.