Псковская область находится в стадии закупки устройств для введения назальной вакцины от COVID-19
Псковская область находится в стадии закупки устройств для введения назальной вакцины для COVID-19. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
«Мы уже получили инструкции, в ближайшее время будем закупать назальную вакцину. В области также будет и обычная вакцина», - рассказала Гаращенко.
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