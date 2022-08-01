Марина Гаращенко: Псковские врачи готовы к оказанию помощи при выявлении оспы обезьян

09:48, 01 августа 2022, ПАИ

В Псковской области врачи готовы к оказанию помощи в случае выявления оспы обезьян. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.

Она уточнила, что псковские медики уже получили все методические рекомендации и инструкции, а также прошли обучение по лечению оспы обезьян.

По словам Марины Гаращенко, медицинские работники готовы в случае чего оказать всю необходимую помощь. «Знаем, как тестировать заболевание, всё отработано, все медицинские работники обучены», – отметила она, но при этом подчеркнула, что надеется, что оспа обезьян до региона не дойдёт.

Напомним, в России первый случай заражения оспой обезьян выявили в июле, заболевший приехал из поездки по странам Европы.