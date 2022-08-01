Марина Гаращенко: Псковские врачи готовы к оказанию помощи при выявлении оспы обезьян
В Псковской области врачи готовы к оказанию помощи в случае выявления оспы обезьян. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.
Она уточнила, что псковские медики уже получили все методические рекомендации и инструкции, а также прошли обучение по лечению оспы обезьян.
По словам Марины Гаращенко, медицинские работники готовы в случае чего оказать всю необходимую помощь. «Знаем, как тестировать заболевание, всё отработано, все медицинские работники обучены», – отметила она, но при этом подчеркнула, что надеется, что оспа обезьян до региона не дойдёт.
Напомним, в России первый случай заражения оспой обезьян выявили в июле, заболевший приехал из поездки по странам Европы.
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