Марина Гаращенко: Пожилые — самая уязвимая группа для COVID-19
Самая уязвимая группа для коронавирусной инфекции — пожилые граждане. В эфире «Псковского телеграма Online» председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко порекомендовала пожилым псковичам соблюдать масочный режим «не для кого-то, а для себя» с целью безопасности.
«Рекомендуем также соблюдать масочный режим тем, у кого есть хронические заболевания, а также беременным псковичкам. Напомню, что пожилые граждане, которые не выходят из дома, могут позвонить в медицинскую организацию, чтобы сделать прививку не выходя из дома», - прокомментировала Гаращенко.
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