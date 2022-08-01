Марина Гаращенко: Пожилые — самая уязвимая группа для COVID-19

09:51, 01 августа 2022, ПАИ

Самая уязвимая группа для коронавирусной инфекции — пожилые граждане. В эфире «Псковского телеграма Online» председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко порекомендовала пожилым псковичам соблюдать масочный режим «не для кого-то, а для себя» с целью безопасности.

«Рекомендуем также соблюдать масочный режим тем, у кого есть хронические заболевания, а также беременным псковичкам. Напомню, что пожилые граждане, которые не выходят из дома, могут позвонить в медицинскую организацию, чтобы сделать прививку не выходя из дома», - прокомментировала Гаращенко.