150 тонн гуманитарной помощи из Псковской области отправлено в ЛДНР

09:58, 01 августа 2022, ПАИ

В Псковской области собрали и отправили 150 тонн гуманитарной помощи на территорию Луганской и Донецкой республик. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

«Также ожидается отправка еще трех машин по 20 тонн каждая», - добавила Михачева. Она также отметила, что для небольшого региона такой показатель очень хороший. На данный момент, по ее словам, сбор гуманитарной помощи не такой активный из-за отпусков и дачного сезона, «но когда люди вернутся, то сбор помощи пойдет активнее».