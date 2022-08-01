150 тонн гуманитарной помощи из Псковской области отправлено в ЛДНР
В Псковской области собрали и отправили 150 тонн гуманитарной помощи на территорию Луганской и Донецкой республик. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.
«Также ожидается отправка еще трех машин по 20 тонн каждая», - добавила Михачева. Она также отметила, что для небольшого региона такой показатель очень хороший. На данный момент, по ее словам, сбор гуманитарной помощи не такой активный из-за отпусков и дачного сезона, «но когда люди вернутся, то сбор помощи пойдет активнее».
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