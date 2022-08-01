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Общество

В пандемию у псковичей стали чаще выявлять рак легких

У жителей Псковской области во время пандемии стали чаще выявлять рак легких. Об этом сообщил главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 августа.

По словам Александра Юрова, в рамках выявления коронавируса были случайные находки в виде новообразования на томографе.

«В ходе осмотра на ковид выявляли рак на 1-й и 2-й стадии», - отметил врач.

Рак на ранней стадии также можно выявить не только по компьютерной томографии, но и на рентгене лёгких.

«Активные находки во времена коронавируса были, это помогло спасти не один десяток жизней», - добавил Александр Юров.

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