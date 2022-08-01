В пандемию у псковичей стали чаще выявлять рак легких
У жителей Псковской области во время пандемии стали чаще выявлять рак легких. Об этом сообщил главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 августа.
По словам Александра Юрова, в рамках выявления коронавируса были случайные находки в виде новообразования на томографе.
«В ходе осмотра на ковид выявляли рак на 1-й и 2-й стадии», - отметил врач.
Рак на ранней стадии также можно выявить не только по компьютерной томографии, но и на рентгене лёгких.
«Активные находки во времена коронавируса были, это помогло спасти не один десяток жизней», - добавил Александр Юров.
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