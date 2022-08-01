На 18% увеличилось хирургическое вмешательство при лечении рака легких

12:48, 01 августа 2022, ПАИ

При лечении рака легких хирургическое вмешательство увеличилось с 54 до 72%. Об этом заявил заместитель главного врача по организационной работе, руководитель ракового регистра Псковской области Константин Алексеев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 августа.

По словам Константина Алексеева, необходимо брать во внимание, что пациенты с раком легких поступают еще с проблемами эндокринной системы и сосудисто-сердечной системы.

«Здесь онкологический консилиум четко подходит к тому, чтобы не навредить пациенту. Врачи всегда осматривают общую картину, все берут во внимание», - добавил гость медиацентра.