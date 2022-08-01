Псковский онколог заявил, что курение повышает риск развития рака легких в 14 раз

12:51, 01 августа 2022, ПАИ

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 августа отметил, что курение повышает риск развития рака легких в 14 раз.

Руководитель ракового регистра Псковской области Константин Алексеев добавил, что в первую очередь необходимо проходить диспансеризацию раз в год. «Нельзя забывать, что если прошел диспансеризацию, но появились жалобы, то необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением», - добавил он, призвав обращать внимание на жалобы.

В группе риска, в частности, курящие люди, а также люди, работающие в задымленном помещении и разнорабочие, которые заняты отделочной работой.