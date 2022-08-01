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Общество

Около 60 полицейских будут охранять общественный порядок в День ВДВ в Пскове

Сотрудники полиции обеспечат правопорядок во время празднования Дня воздушно-десантных войск в Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Праздничные мероприятия пройдут 2 августа в Пскове, Великих Луках и Невеле. Для обеспечения правопорядка будет задействовано необходимое количество сотрудников полиции. Также, к обеспечению охраны общественного правопорядка будут привлечены сотрудники Росгвардии.

Охранять общественный порядок в областном центре в этом году будут порядка 60 сотрудников полиции и 18 сотрудников Росгвардии. Праздничные локации будут обследованы кинологами со служебными собаками непосредственно перед началом мероприятий. Все крупные площадки, где планируется большое скопление горожан, будут оборудованы специальными ограждениями, попасть на них можно только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

Основные мероприятия в пройдут в 12:00 часов в Зеленом театре. Также пройдут церемонии возложения цветов. Так, в 08:00 мероприятие состоится у памятника 6-й роте «Купол» в деревне Черёха, в 10:40 – у стелы на площади Героев-десантников и у бюстов воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ Михаилу Травину, Владимиру Швецову, Роману Афанасьеву на улице 128-й Стрелковой Дивизии.

УМВД России по Псковской области призывает псковичей во время празднования Дня ВДВ быть бдительными, а в случае получения информации о возможных угрозах безопасности, обнаружении неизвестных предметов незамедлительно сообщать об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или по телефону 02.

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