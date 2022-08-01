В Пскове 2 августа изменится схема движения общественного транспорта

14:45, 01 августа 2022, ПАИ

В Пскове из-за празднования Дня ВДВ 2 августа изменится схема движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

2 августа с 09:30 до 11:30 в Пскове закрывается движение автотранспорта по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до площади Победы.

Автобусы маршрутов № 2, 5, 6, 16 следуют с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, площади Ленина, Октябрьскому проспекту, улице Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Движение автобусов по маршрутам № 8 и 8а закрыто.

Автобус маршрута № 19 рейсами на 10:26 и 11:10 от «Цементного склада» следует по улице Народной, улице Р. Люксембург, улице М. Горького до площади Ленина (разворот), от площади Ленина на 10:48 по улице М. Горького, улице Р. Люксембург, улице Народной и на «Цементный склад». С 11:32 от площади Ленина автобусы следуют по действующей схеме движения.

Автобус маршрута № 107 Псков – Палкино в 11:15 от автовокзала следует по улице Вокзальной, улице 128-й Стрелковой Дивизии и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 207 Псков – Печоры в 09:05 из Печор следует на вокзал через площадь Ленина.

Автобус маршрута № 163 Рокоссовского – «Весна 80» в 09:55 от садов следует по улицам Советской Армии, Вокзальной, Бастионной, Гагарина, Октябрьскому проспекту и далее по действующему маршруту.

Ранее сообщалось, что около 60 полицейских будут охранять общественный порядок в День ВДВ в Пскове.