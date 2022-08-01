В псковском лицее № 10 заменили часть окон

15:19, 01 августа 2022, ПАИ

Оконные блоки заменили на первом и втором этажах лицея № 10, сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В настоящее время подготовлено к укладке плитки крыльцо. Кроме того, начался ремонт цоколя, а в нескольких кабинетах проходит замена полов.

«Бригада кровельщиков проводит работы по замене и утеплению кровли: укладываются утеплитель и кровельный ковёр, чтобы через перекрытие тепло из здания не уходило. Зимой сосулек будет меньше», — рассказала директор образовательного учреждения, депутат городской Думы Ольга Фёдорова.

Как отмечает городской парламентарий, работы идут быстро и слаженно и будут выполнены в указанный ранее срок.

