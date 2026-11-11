В Пскове нашли уникальную костяную подвеску с равноконечным крестом
Костяную подвеску с изображением равноконечного креста нашли во время археологических работ в Пскове. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.
Директор археологического центра отметила, что ранее подобных крестов не находили нигде. «[Уникальность] в том, что мы впервые такое увидели в Пскове», – подчеркнула Марина Кулакова.
Подвеска относится к ранним христианским древностям – времени, когда христианство на Руси только начинало распространяться и на подобных вещах начали изображать крест. «Это самое раннее изображение равноконечного креста, у которого раздваиваются концы», – рассказала она.
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