В Пскове нашли уникальную костяную подвеску с равноконечным крестом

15:21, 11 ноября 2026, ПАИ

Костяную подвеску с изображением равноконечного креста нашли во время археологических работ в Пскове. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

Директор археологического центра отметила, что ранее подобных крестов не находили нигде. «[Уникальность] в том, что мы впервые такое увидели в Пскове», – подчеркнула Марина Кулакова.

Подвеска относится к ранним христианским древностям – времени, когда христианство на Руси только начинало распространяться и на подобных вещах начали изображать крест. «Это самое раннее изображение равноконечного креста, у которого раздваиваются концы», – рассказала она.