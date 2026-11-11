В деревне Ногино Островского района газифицированы первые домовладения

15:09, 11 ноября 2026, ПАИ

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяжённостью 0,7 километра в деревне Ногино Островского района и подключили к сетевому газоснабжению первых потребителей в рамках догазификации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Внутрипоселковый газопровод для газификации Ногино построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. К сетевому газу в деревне смогут подключиться 15 домовладений. В рамках президентской программы догазификации выполнено строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков.

«В настоящее время в Островском муниципальном округе по президентской программе догазификации построено более 45 километров распределительных сетей и газопроводов-вводов, газ доведён до границ 850 земельных участков, в 593 домовладениях уже пользуются сетевым газом», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.