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Общество

Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт в Бежаницах 14 августа

Фестиваль «РосянкаFest» пройдёт с 12:00 до 17:00 в Бежаницах в парке рядом с музеем Философовых (Усадище) 14 августа, сообщается в группе Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Гостей ждёт большая площадка с экологическими играми от Полистовского заповедника, две мини-экскурсии к настоящим росянкам в водно-болотном угодье «Озерки».

Кроме того, ожидаются гости с заповедных территорий, мастер-классы, ремесленная и деревенская ярмарки, концерт, выступление бардов.

Для гостей пройдут показательные бои и мастер-классы реконструкторов позднего Средневековья, а также будет возможность посетить музей Философовых.

В Полистовском заповедник отметили, что фестиваль «РосянкаFest» состоится в Псковской области в четвёртый раз и впервые пройдёт в Бежаницах в очном формате. Мероприятие посвящено природному и культурному наследию Псковщины.

Росянка – один из символов, расположенных на логотипе Полистовского заповедника. С одной стороны, это характерное для верховых болот растение, а они занимают около 80 % территории заповедника. С другой стороны, росянка – небольшое, неприметное, но крайне необычное растение.

Организаторами фестиваля выступят Полистовский заповедник, администрация Бежаницкого района, благотворительный фонд «Добрый город» при участии комитета по туризму Псковской области, комитета по культуре Псковской области.

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