Дом певицы Ольги Сергеевой в Усвятах превратят в музей
В деревне Церковище Усвятского района дом псковской певицы Ольги Сергеевой превратят в музей. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин во время фестиваля фольклорного фестиваля «Знак Русского», посвящённого 100-летию псковской певицы Ольги Сергеевой.
По словам Александра Серавина, очень важно сохранять память о певице. Он также заявил, что губернатор Псковской области предложил выкупить дом, с наследниками Ольги Сергеевой уже достигнуты определённые договорённости.
«Там будет сделан очень красивый интерактивный музей с погружением в песни. Территория вокруг тоже будет облагорожена: будет яблоневый сад, и в будущем песни будут звучать внутри этого сада. Это добавит дополнительный колорит и душевное тепло», – рассказал Александр Серавин.
Напомним, фольклорный фестиваль «Знак Русского» прошёл в Усвятском районе 30 июля. Праздничные мероприятия состоялись на двух площадках – на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище и на сцене в посёлке Усвяты. Планируется, что он станет ежегодным.
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