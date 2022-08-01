Дом певицы Ольги Сергеевой в Усвятах превратят в музей

16:17, 01 августа 2022, ПАИ

В деревне Церковище Усвятского района дом псковской певицы Ольги Сергеевой превратят в музей. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин во время фестиваля фольклорного фестиваля «Знак Русского», посвящённого 100-летию псковской певицы Ольги Сергеевой.

По словам Александра Серавина, очень важно сохранять память о певице. Он также заявил, что губернатор Псковской области предложил выкупить дом, с наследниками Ольги Сергеевой уже достигнуты определённые договорённости.

«Там будет сделан очень красивый интерактивный музей с погружением в песни. Территория вокруг тоже будет облагорожена: будет яблоневый сад, и в будущем песни будут звучать внутри этого сада. Это добавит дополнительный колорит и душевное тепло», – рассказал Александр Серавин.

Напомним, фольклорный фестиваль «Знак Русского» прошёл в Усвятском районе 30 июля. Праздничные мероприятия состоялись на двух площадках – на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище и на сцене в посёлке Усвяты. Планируется, что он станет ежегодным.