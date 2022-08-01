Бесплатную образовательную программу для работников сферы туризма запустили в России

16:18, 01 августа 2022, ПАИ

Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запустил бесплатную образовательную онлайн-программу для работников гостиниц и предпринимателей в туризме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

«Для того чтобы помочь бизнесу повысить качество услуг, мы в рамках нацпроекта «Туризм» впервые запускаем большую образовательную онлайн-программу для работников гостиниц. Программа бесплатная, пройти её может любой желающий в любое время дистанционно – в формате видеоуроков, которые подготовлены экспертами с учётом лучшего опыта», – заявила Зарина Догузова.

Она уточнила, что первые видеопрограммы созданы для службы приёма и размещения, гостиничных администраторов и горничных. Вторую онлайн-программу, по её словам, разработали для предпринимателей в туризме – как для начинающих, так и для тех, кто хочет расширить свой опыт.

Всего для сотрудников отелей и предпринимателей в туризме запущено 11 онлайн-курсов, и этот перечень будет расширяться, подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чтобы получить доступ к видеоурокам, необходимо зарегистрироваться на портале. К каждому занятию прилагаются методические материалы, а также задания для самопроверки.