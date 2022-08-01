Установку новых детских площадок в Пскове планируют завершить до конца августа

17:25, 01 августа 2022, ПАИ

Установку новых детских игровых комплексов в Пскове планируют завершить до конца августа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Детские площадки оснастят новыми комплексами: горкой, песочницей, качелями и машинкой «Кабриолет».

Александр Грацкий подчеркнул роль активности граждан в процессе установки площадок. По его словам, важно, чтобы люди хотели развивать своё дворовое пространство и принимали в этом непосредственное участие.

«Сейчас мы площадки ставим благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Причём количество площадок на самом деле колоссальное для нашего города, порядка 38 площадок за раз. Это достаточно много. Надеемся дальше тоже продолжать в том же темпе», – отметил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что в Пскове установят 30 детских площадок. Добавим, что депутаты городской Думы контролируют работы по установке детских площадок.